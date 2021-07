Tornado zerstört ganze Straßenzüge in kanadischer Stadt - mehrere Verletzte

Anzeige

Barrie. Die kanadische Stadt Barrie (Ontario) ist am Donnerstag von einem Tornado getroffen worden. Medienberichten zufolge wurden acht Menschen verletzt. „Ich kann Ihnen nicht sagen, wie unglaublich es ist, dass niemand getötet wurde“, sagte Jeff Lehman, Bürgermeister der rund 100 Kilometer nördlich von Toronto gelegenen Stadt, auf einer Pressekonferenz.

Der Tornado beschädigte mindestens 25 Häuser, drei davon seien komplett zerstört, berichtet „CBC News“. „Der Schaden ist katastrophal. Er ist erheblich. Er ist groß“, betonte ein Polizeisprecher. Ein Twitter-Video zeigt das Ausmaß des Schadens.

Tornado-Augenzeugin: „Das Haus hat gezittert“

Neben den zahlreichen Häusern sind auch Autos, Gärten und Straßen im Südosten der Stadt beschädigt worden. Betroffene gaben gegenüber „CBC News“ an, in den Keller geflüchtet zu sein. „Wir konnten den Tornado über uns hören“, berichtete eine Augenzeugin. „Das Haus hat gezittert. Es ging so schnell, wir hatten keine Ahnung, wann es fertig sein würde.“

Während der Sturm nach Osten weiterzog, wurden weiterhin verschiedene Warnungen und Wachen bei schweren Gewittern ausgegeben. Zuvor hatte es in Barrie ebenfalls Warnungen vor Unwettern gegeben.