Papst Franziskus betet für die Tornado-Opfer in den USA

Rom. Papst Franziskus hat der Opfer der verheerenden Tornados in den USA gedacht. Er bete dafür, dass Gott den Opfern ewigen Frieden gewähre, den Hinterbliebenen Trost spende und alle Betroffenen stärke, hieß es in einem am Montag vom Heiligen Stuhl veröffentlichten Telegramm an den Vorsitzenden der US-Bischofskonferenz, José Horacio Gómez. Das Oberhaupt der katholischen Kirche dankte in dem Schreiben auch den Helfern für ihren „unermüdlichen Einsatz“.

Am Wochenende haben Tornados in mehreren US-Bundesstaaten heftige Schäden verursacht und vermutlich Dutzende Menschen getötet. Besonders schwer betroffen war Kentucky.