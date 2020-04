Anzeige

Jackson. Bei schweren Stürmen und Tornados im Süden der USA sind mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. In Mississippi stieg die Zahl der Toten am Montag auf elf, wie der Katastrophenschutz in dem US-Staat mitteilte. In Georgia kamen laut dem Regionalsender WAGA-TV sechs Menschen um und in Arkansas wurde nach Behördenangaben ein Mensch von einem Baum erschlagen. Dort fiel der Strom in 125 000 Haushalten und Geschäften aus. In zehn Staaten von Texas bis nach West Virginia standen gar 750 000 Menschen nach Angaben der Webseite poweroutages.us ohne Energieversorgung da.

Am Sonntagabend rief der Gouverneur von Mississippi, Tate Reeves, den Notstand aus. Mehrere Tornados hätten den Staat heimgesucht, schrieb er bei Twitter. Niemand wolle so Ostern feiern. „Während wir an diesem Ostersonntag an Tod und Auferstehung denken, haben wir den Glauben, dass wir alle zusammen auferstehen werden.“

Acht Kilometer lange Schneise der Zerstörung

In vielen Gebieten wurden Schäden gemeldet. Zwei Wohnmobilanlagen in Georgia wurden laut der Feuerwehr im Bezirk Murray County schwer beschädigt, fünf der sechs Opfer in dem Staat kamen dort ums Leben. Die Stürme hätten eine acht Kilometer lange Schneise der Zerstörung hinterlassen.

In Louisiana gab es zunächst keine Berichte über Schwerverletzte. Der Bürgermeister der Stadt Monroe, Jamie Mayo, sagte dem Sender KNOE aber, alleine dort seien 200 bis 300 Gebäude beschädigt worden. Auch der Regionalflughafen von Monroe musste geschlossen werden. Flughafendirektor Ron Phillips sagte der Zeitung „News-Star“, der Sturm habe in einem Hangar mit Flugzeugen bis zu 30 Millionen Dollar Schaden angerichtet.

RND/dpa