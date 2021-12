Joe Biden besucht Tornado-Gebiet in Kentucky: „Ich bin hier, um zuzuhören“

Anzeige

Mayfield. US-Präsident Joe Biden hat sich aus der Luft einen Überblick über die schweren Sturmschäden im Staat Kentucky verschafft. An Bord eines Hubschraubers flog Biden über den besonders stark im Zuge der Tornado-Verwüstungen im Mittleren Westen und im Süden der USA getroffenen Ort Mayfield in Kentucky.

Dabei sah Biden Trümmerhaufen und Häuser ohne Dächer und Fenster, die Zeugnis ablegten von der Naturkatastrophe, der in Kentucky und sieben anderen US-Staaten mindestens 88 Menschen zum Opfer fielen. Mehr als 30 Tornados hatten in den acht Staaten Schneisen der Verwüstung geschlagen, Tausende verloren ihr Zuhause oder wurden von der Stromversorgung abgeschnitten.

Joe Biden: „Es gibt keine roten und blauen Tornados“

Nach seinem Helikopterflug sagte der Präsident am Flughafen vor lokalen Vertretern am Mittwoch: „Ich bin hier, um zuzuhören.“ Er versprach, dass Hilfen des Bundes weiter fließen würden und erklärte, die Tornado-Schäden gehörten zu dem Schlimmsten, das er je gesehen habe. Eine Tragödie dieser Art bringe Menschen entweder zusammen oder schlage sie nieder. „Es gibt keine roten und blauen Tornados“, sagte er - ein Verweis auf die Parteifarben von Republikanern und Demokraten. An Bidens Seite waren der Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas, die Chefin der nationalen Katastrophenschutzbehörde Deanne Criswell und der Gouverneur von Kentucky, Andy Beshear.

Die 68-jährige Michelle Anderson, die zusammen mit ihrer Katze in ihrer Badewanne Schutz gesucht hatte, als ein Tornado das Dach des zweiten Geschosses ihres Etagenhauses abriss, hoffte, Biden in Mayfield zu treffen. „Ich möchte sehen, ob er Individuen helfen wird, die von dieser Sache betroffen sind“, sagte sie. „Ich hoffe, er tut es.“

Video Mühsame Aufräumarbeiten nach Tornados in USA 1:54 min Der Gouverneur von Kentucky, Andy Beshear, sprach am Sonntag von 80 bestätigten Toten allein in seinem Bundesstaat. © Reuters

Der Senatsminderheitsführer der Republikaner, Mitch McConnell, der wegen Terminen im Kongress in Washington weilte, sprach über seine Wertschätzung für Bidens Reaktion auf die Katastrophe. Die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, sagte, sie spreche mit Abgeordneten von Kentucky darüber, was der Staat benötige - ein Hinweis auf ein mögliches Gesetz zur Katastrophenhilfe mit zusätzlichen Mitteln für den Wiederaufbau.