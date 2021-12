Tote und Verwüstungen nach Tornado in den USA: Warum sah niemand die Katastrophe kommen?

Anzeige

Es ist ein Bild der absoluten Zerstörung: Am Freitag richtet ein Sturm in insgesamt sechs US-Bundesstaaten immense Schäden an. Betroffen waren Kentucky, Mississippi, Missouri, Arkansas, Illinois und Tennessee. Genaue Zahlen zu Verletzen und Toten gibt es noch nicht, da immer nach nach Vermissten gesucht wird. Die Behörden gehen allerdings von bis zu 100 Menschen aus, die bei dem Sturm ihr Leben verloren haben. Zahlreiche weitere wurden verletzt.

Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt vom Portal „Wetterkontor“ spricht unter Berufung auf US-Wetterbehörden von einem einzigen Tornado. „Es wird derzeit davon ausgegangen, dass es sich um einen Tornado gehandelt habe. Dieser hätte dann eine Zuglänge von 350 bis 400 Kilometern gehabt, was ein neuer Rekord wäre“, erklärt der Experte am Montag gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Schneise der Verwüstung

Kentucky wurde mit Abstand am härtesten getroffen. Bis das volle Ausmaß der Katastrophe bekannt wird, dürften Tage vergehen, sagte der Gouverneur des östlichen Bundesstaates, Andy Beshear, am Sonntag. Seinen Angaben zufolge richtete der Tornado eine Schneise der Verwüstung an. „Nichts, was in der direkten Linie dieses Tornados stand, steht noch“, sagte Beshear.