Tonnenweise Kokain geschmuggelt: Polizei gelingt Schlag gegen Rauschgifthändler

Hamburg. Der Polizei in Hamburg, Schleswig-Holstein und Bremen ist ein großer Schlag gegen den Rauschgifthandel gelungen. Es seien mehrere Objekte durchsucht und Verdächtige verhaftet worden, teilten das Bundeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Hamburg am Mittwoch mit. Die Beamten seien dabei von Spezialkräften unterstützt worden. Die Beschuldigten sollen Kokain im Tonnenbereich aus Südamerika importiert und den Verkauf des Rauschgifts in Deutschland organisiert haben.

Die Tätergruppe hatte sich den Angaben zufolge darauf spezialisiert, die in Containern verstauten Kokainlieferungen aus dem Hamburger Hafen in Besitz zu nehmen. Unter den Festgenommenen seien die mutmaßlichen Organisatoren der Transporte, Kokainhändler und Frachtunternehmer. Den Festnahmen seien monatelange Ermittlungen vorausgegangen, hieß es.