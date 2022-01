Druckwelle des Vulkanausbruchs bei Tonga auch in Deutschland spürbar

Anzeige

Beim Ausbruch des Untersee-Vulkans in der Nähe des Königreiches Tonga ist eine derart starke Druckwelle entstanden, die die ganze Welt umrundet hat. Zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr sei diese an allen Wetterstationen in Deutschland registriert worden. Der Wetterdienst Berlin Dahlem tweetete, dass die Druckwelle auf dem Luftdruck gut zu erkennen sei. Der Meteorologe Thomas Sävert bestätigte dies ebenfalls auf Twitter und sagte zudem, dass „Explosion des Hunga Tonga-Hunga Ha‘apai auch über Tausende Kilometer zu hören war“.

Druckwelle auch in der Schweiz

Dass die Druckwelle „den ganzen Globus umläuft“, tweete auch der Schweizer Wetterdienst Meteonews. Auch dort sei die Welle gegen 21 Uhr an praktisch allen Wetterstationen registriert worden.

Der Ausbruch eines unterseeischen Vulkans in der Nähe des Inselreichs Tonga hat in weiten Teilen des Pazifiks zu Tsunamiwarnungen geführt. Für ganz Tonga wurde am Samstag eine Tsunamiwarnung herausgegeben, wie das örtliche Wetteramt mitteilte. Lokale Medien berichteten, Flutwellen hätten nach dem Ausbruch des Vulkans Hunga-Tonga-Hunga-Ha‘apai Grundstücke auf der Hauptinsel Tongatapu überschwemmt. In Tonga entstanden ersten Angaben zufolge schwere Schäden.

Der Vulkan ist seit Dezember immer wieder aktiv. Jedoch war die jüngste Eruption laut TGS siebenmal stärker als der letzte Ausbruch. Die Behörde warnte auch vor möglichem saurem Regen in der Region. Zunächst seien nur kleine Tsunamiwellen von bis zu 30 Zentimetern registriert worden, so das örtliche Wetteramt am Freitag. Der Vulkan liegt etwa 30 Kilometer südöstlich der zu Tonga gehörenden Insel Fonuafo‘ou (auch als Falcon Island bekannt).