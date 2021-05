Tödliche Schüsse in Dänischenhagen und Kiel: Suche nach Waffenteilen im Nord-Ostsee-Kanal

Anzeige

Dänischenhagen/Kiel. Nach den tödlichen Schüssen auf eine Frau und zwei Männer in Dänischenhagen und Kiel sollen Taucher im Nord-Ostsee-Kanal in Kiel nach Waffenteilen suchen. Nach Angaben der Kieler Staatsanwaltschaft hatte ein Bekannter des Verdächtigen angegeben, für ihn Waffenteile in Eckernförde, in der Kieler Förde und in Höhe der alten Levensauer Hochbrücke am Kanal versenkt zu haben. Bereits am Freitag hatten Taucher und Taucherinnen Waffenteile im Hafenbecken von Eckernförde und in der Kieler Förde gefunden.

Ein 47-jähriger Deutscher steht im Verdacht, am 19. Mai seine von ihm getrennt lebende 43 Jahre alte Ehefrau und einen zehn Jahre älteren Mann in einem Haus in Dänischenhagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sowie einen 52 Jahre alten Bekannten in Kiel getötet zu haben. Der Mann hatte sich noch am Abend in Hamburg der Polizei gestellt.