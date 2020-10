Tödlicher Unfall: Lkw fährt ungebremst gegen anderen Lkw an Stauende auf A2

Anzeige

Lauenau. Bei einem Auffahrunfall auf der A2 ist ein Lkw-Fahrer gestorben. Nach vorläufigen Erkenntnissen war er mit seinem Lastwagen am Donnerstagabend ungebremst auf einen anderen, an einem Stauende stehenden Lkw aufgefahren, sagte ein Polizeisprecher am frühen Freitagmorgen.

Der Mann sei dabei eingeklemmt und tödlich verletzt worden. Die Räumung zwischen Lauenau und Bad Nenndorf (Bad Schaumburg) war zunächst noch im Gange.

Laut Polizei werde die Sperrung der A2 in Richtung Berlin noch etwa bis etwa 6 Uhr bestehen. Der andere am Unfall beteiligte Lkw konnte bis zur nächsten Raststätte gefahren werden. Ob der Fahrzeugführer verletzt wurde, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.