Tödlicher Messerangriff auf 13-Jährigen: Haftbefehl gegen Verdächtigen erlassen

Drei Tage nach der tödlichen Messerattacke auf einen 13-jährigen Jungen in Berlin ist Haftbefehl wegen Totschlags sowie wegen gefährlicher Körperverletzung erlassen und der Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet worden. Das hat die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am frühen Dienstagabend bekanntgegeben.

Am Montag hatte sich der mutmaßliche Täter, ein 41-jähriger Mann türkischer Staatsangehörigkeit, bei der Polizei gestellt. Der Mann meldete sich in Begleitung eines Anwalts bei der Mordkommission, wie Staatsanwaltschaft und ein Polizeisprecher am Montag mitteilten. „Bislang gibt es keine Erkenntnisse zu der Ursache der Auseinandersetzung, insbesondere keine Hinweise auf ein etwaiges rassistisches Tatmotiv“, so die Staatsanwaltschaft bei Twitter. Das Opfer war ein Syrer.

Streit in Tunnel

Der getötete 13-Jährige gehörte zu einer siebenköpfigen Gruppe vor allem von Kindern und Jugendlichen, die am Samstagabend gegen 22.40 Uhr in den Parks gegenüber der Museumsinsel in Berlin-Mitte unterwegs war. In einem Tunnel unter der S-Bahn zwischen dem Monbijoupark und dem James-Simon-Park kam es nach Zeugenberichten zu einem Streit zwischen der Gruppe und einem Mann. Dabei soll der Mann den Jungen mit einem Messer gestochen haben.

Der „Tagesspiegel“ zitierte einen Zeugen, der von zwei Stichen in den Bauch berichtete. Danach soll das älteste Mitglied der Gruppe, ein 22-jähriger Mann, den Messerstecher angegriffen haben. Dabei wurde er ebenfalls gestochen und verletzt.

13-Jähriger starb noch am Tatort

Der 13-Jährige starb am Tatort, der 22-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Täter flüchtete. Laut dem Zeugen im „Tagesspiegel“ ging der Mann ohne Hektik Richtung Hackescher Markt – „so, als wäre nichts gewesen, der rannte nicht“. Einige Zeugen sollen ihn noch einige Meter weit verfolgt und gefilmt haben.