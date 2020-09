Tödliche Schüsse bei Juwelier in Celle: Polizei prüft Notwehr

Anzeige

Celle. Nach den tödlichen Schüssen während eines mutmaßlichen Überfalls auf ein Juweliergeschäft in Celle prüfen die Ermittler, ob das Inhaber-Ehepaar aus Notwehr gehandelt hat. Das sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Ihr zufolge ist der genaue Tathergang bislang unklar, eine Überwachungskamera gibt es in dem Geschäft nicht. Bei der Tat wurden die beiden mutmaßlichen Räuber erschossen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler hatten die beiden bewaffneten Männer das Juweliergeschäft in der Fußgängerzone am Montagnachmittag betreten, um es zu überfallen. In den Geschäftsräumen war zu dem Zeitpunkt nur das Inhaber-Ehepaar im Alter von 71 und 72 Jahren. Es fielen mehrere Schüsse, einer der beiden mutmaßlichen Täter starb am Montagabend im Krankenhaus, der zweite erlag ebenfalls seinen Verletzungen. Zur Identität der mutmaßlichen Räuber wollte die Polizei zunächst keine Angaben machen.