Tödliche Betonplatte an A3 bei Köln soll nicht richtig befestigt gewesen sein

Köln. Die abgefallene Betonplatte einer Lärmschutzwand an der A3 bei Köln ist laut einem Zeitungsbericht nicht korrekt befestigt gewesen. Die tonnenschwere Betonplatte war am Freitag auf der A3 in Köln vor der Ausfahrt Dellbrück auf ein Auto gestürzt. Die Fahrerin des Wagens starb, ihr Auto wurde zertrümmert. Metallhalterungen des Bauteils hätten sich als fehlerhaft erwiesen, schreibt der „Kölner Stadt-Anzeiger“ in der Dienstagsausgabe unter Berufung auf ein Vorgutachten im Auftrag der Staatsanwaltschaft Köln. Wegen der fehlerhaften Halterung habe sich die sogenannte Vorsatzschale von der Lärmschutzwand gelöst.

Bei der Staatsanwaltschaft war am Abend zu dem Bericht keine Stellungnahme mehr zu erhalten. Laut dem Zeitungsbericht hat der Landesbetrieb Straßen NRW ein Ingenieurbüro beauftragt, das in den kommenden Tagen sämtliche Halterungen der Wandelemente auf beiden Seiten der Autobahn 3 untersuchen wird.

Verfahren wegen fahrlässiger Tötung

Wegen des Unfalls hatte die Staatsanwaltschaft ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung gegen Unbekannt eingeleitet. Dabei solle geklärt werden, ob der Tod der Fahrerin auf „strafrechtlich vorwerfbares Verhalten einer oder mehrerer Personen zurückzuführen ist“, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag auf Anfrage der dpa mit.