Tödliche Attacke auf Feuerwehrmann in Augsburg: Anklage gegen drei Verdächtige erhoben

Anzeige

Anzeige

Augsburg. Im Fall des getöteten 49-jährigen Feuerwehrmanns am Augsburger Königsplatz von Anfang Dezember 2019 hat die Staatsanwaltschaft gegen zwei zur Tatzeit Jugendliche und einen Heranwachsenden Anklage erhoben.

Insgesamt sieben Tatverdächtige waren am Nikolaustag auf dem Königsplatz in einen Streit mit dem 49-Jährigen involviert gewesen, in dessen Verlauf einer aus der Gruppe das Opfer mit einem einzigen Schlag getötet haben soll. Der zum Tatzeitpunkt 17-Jährige, der die deutsche, türkische und libanesische Staatsbürgerschaft hat, wurde wegen Totschlags in U-Haft genommen, auch die anderen sechs Personen saßen zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Der Fall hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt, auch weil das Opfer bei der Berufsfeuerwehr gewesen war.