Todesursache klar: Elefantenkuh aus Leipzig mit zwei Jungtieren im Bauch verendet

Leipzig. Eine gestorbene Elefantenkuh im Zoo Leipzig hat jahrelang zwei tote Jungtiere in ihrem Bauch getragen. Das sei bei einer medizinischen Untersuchung des Tieres entdeckt worden, teilte der Zoo am Freitag mit. Tote Kälber nach einer missglückten Geburt operativ zu entfernen, sei bei Elefanten nicht möglich.

Das 45 Jahre alte Tier namens Thura habe Entzündungen in der Bauchhöhle gehabt und war am Dienstag an Kreislaufversagen gestorben. Schon vor vier Jahren hätte sie Nachwuchs bekommen sollen. Die Geburt stoppte jedoch aus unbekannten Gründen. Wie sich jetzt herausstellte, war sie damals mit Zwillingen schwanger. "Zwillingsgeburten bei Elefanten sind extrem selten und uns ist kein Fall bekannt, bei dem Mutter und Jungtiere überlebt haben", erklärte Zoo-Direktor Jörg Junhold.

Seit der schiefgegangenen Geburt war Thura intensiv medizinisch betreut worden. Sie wurde sogar erneut trächtig. Der Zoo brach dies damals jedoch wegen eines zu großen Risikos ab.

