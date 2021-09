Tod von Journalistin McKee vor zwei Jahren: Vier Tatverdächtige festgenommen

Anzeige

Londonderry/Derry. Rund zweieinhalb Jahre nach dem Tod der Journalistin Lyra McKee in Nordirland hat die Polizei vier weitere Tatverdächtige festgenommen. Die Männer im Alter von 19 bis 33 Jahren seien am Mittwochmorgen im Raum Londonderry/Derry in Gewahrsam genommen worden und sollten nun in einer Polizeistation in Belfast befragt werden, teilte der Northern Ireland Police Service mit.

„Diese Festnahmen sind der Höhepunkt einer detaillierten zweijährigen Untersuchung des Mordes an Lyra und der Ereignisse, die ihm vorausgegangen sind“, sagte Detective Superintendent Jason Murphy. Ein 53 Jahre alter Mann ist in dem Fall bereits wegen Mordes angeklagt.

McKee war bei Ausschreitungen in Londonderry 2019 erschossen worden

Die 29 Jahre alte McKee war bei Ausschreitungen in der nordirischen Stadt Londonderry im April 2019 erschossen worden. Katholiken bezeichnen die Stadt als Derry. Die militante katholisch-nationalistische Gruppe Neue IRA hatte sich zu der Tat bekannt, aber betont, es habe sich um ein „tragisches Versehen“ gehandelt.

Der jahrzehntelange Bürgerkrieg in der britischen Provinz war 1998 mit dem Karfreitagsabkommen zu Ende gegangen. Dennoch gibt es weiterhin Spannungen zwischen Befürwortern einer Wiedervereinigung mit dem EU-Mitglied Republik Irland sowie meist protestantischen Anhängern der Union mit Großbritannien.