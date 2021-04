Tod eines Schwarzen in Minnesota: Polizist verwechselte Schusswaffe mit Taser

Anzeige

Anzeige

Brooklyn Center. Der tödliche Schuss auf einen Schwarzen bei eine Polizeikontrolle in Minnesota ist nach Angaben des Polizeichefs von Brooklyn Center aus Versehen abgegeben worden. Der Beamte, der ihn abfeuerte, habe eigentlich eine Elektroschockpistole und nicht eine Schusswaffe benutzen wollen, sagte der Polizeichef des Vororts von Minneapolis, Tim Gannon, am Montag. Er sprach von einer „versehentlichen Entladung“.

Der Vorfall ereignete sich knapp ein Jahr nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd bei einer Polizeikontrolle in Minneapolis. Dort ging am Montag der Prozess gegen den weißen Polizisten, der Floyd fast zehn Minuten sein Knie auf den Hals drückte, in die dritte Woche.

Anzeige

Die Polizei von Brooklyn Center hatte zuvor mitgeteilt, der Schwarze sei am Sonntag in seinem Wagen angehalten worden. Weil ein Haftbefehl gegen den 20-Jährigen vorgelegen habe, hätten die Beamten versucht, ihn festzunehmen. Der Mann sei jedoch in sein Auto gestiegen und davon gefahren. Ein Beamter habe daraufhin auf das Fahrzeug geschossen.

Der Fahrer fuhr den Angaben zufolge weiter, bevor er mit einem anderen Fahrzeug zusammenstieß. Eine Beifahrerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Ein Polizist wurde ebenfalls verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden, wie die Zeitung „Star Tribune“ berichtete.

Ausschreitungen in der Nacht

Am Sonntagabend versammelten sich Demonstranten in der Nähe des Unfallorts. Sie trugen „Black Lives Matter“-Fahnen, sprangen auf Polizeifahrzeuge und gingen durch die Straßen. Vor einer Polizeiwache flogen Steine auf Beamte. In rund 20 Geschäfte wurde eingebrochen, wie der Leiter der Abteilung für öffentliche Sicherheit, John Harrington, erklärte. Die Nationalgarde sei aktiviert worden. Die Proteste dauerten seinen Angaben zufolge bis in den frühen Morgen.

Anzeige

Video Eine Chronologie: Was passierte im Fall George Floyd? 3:01 min Der Prozess um die Tötung von George Floyd hat begonnen. Angeklagt ist unter anderem der Ex-Polizist Derek Chauvin. Eine Chronologie der Ereignisse. © Lea Drabent/Reuters

Die Mutter des Getöteten sagte der „Star Tribune“, ihr Sohn habe sie angerufen, als die Beamten ihn gestoppt hätten. Sie habe noch eine Auseinandersetzung gehört, bevor das Gespräch abgebrochen sei. Als sie zurückgerufen habe, habe ihr die Freundin ihres Sohnes gesagt, dass er angeschossen worden sei. Eine Augenzeugin sagte, die Beamten hätten am Unfallort Erste Hilfe geleistet.

Anzeige

Die Polizei erklärte, die Beamten in Brooklyn Center seien mit Körperkameras ausgestattet. Auch die Kameras auf dem Armaturenbrett der Einsatzfahrzeuge seien wohl aktiviert gewesen.