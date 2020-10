Tod der sechsjährigen Leonie: Prozess wird teilweise neu aufgerollt

Anzeige

Anzeige

Neubrandenburg. Der Prozess um den gewaltsamen Tod der sechsjährigen Leonie aus Torgelow in Vorpommern wird in Teilen neu aufgerollt. Wie das Landgericht Neubrandenburg am Montag mitteilte, hat der Bundesgerichtshof (BGH) das Urteil gegen den Stiefvater teils aufgehoben. So habe der BGH gerügt, dass das Schwurgericht „keine eindeutigen Feststellungen zu einem eventuellen Tötungsvorsatz“ des Verurteilten schon während der schweren Misshandlungen getroffen hat. Das sei jedoch „für die rechtliche Einordnung eines anschließenden Verdeckungsmordes entscheidend“.

Anwälte legten Revision ein

Das sogenannte äußere Tatgeschehen habe der BGH aber bestätigt, hieß es. Das Landgericht hatte den 28-jährigen Stiefvater im Januar 2020 unter anderem wegen Mordes durch Unterlassen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Anwälte des Verurteilten hatten Revision eingelegt. Der Verurteilte hatte vor Gericht die tödlichen Verletzungen des Kindes als Folge eines Treppensturzes dargestellt. Das nahmen ihm die Richter aber nach sehr umfangreicher Prüfung nicht ab.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Opfer einer Bestrafung

Anzeige

Leonie war am 12. Januar 2019 tot in der Wohnung der Familie in Torgelow gefunden worden. Laut Urteil war das Mädchen Opfer einer Bestrafung geworden, vermutlich als es mit dem Puppenwagen der Mutter zum Einkaufen hinterhergehen wollte. Der Stiefvater habe Leonie mit einem Sicherungsbügel mehrfach gegen den Kopf geschlagen und schwer verletzt. Als die Mutter vom Einkauf zurückgekommen sei, soll der Stiefvater verhindert haben, dass sofort Hilfe geholt wurde.