Tochter sticht im Streit mehrfach auf ihren Vater ein

Anzeige

Anzeige

Hildesheim. Eine Frau hat ihrem Vater in Hildesheim im Streit mehrere Messerstiche im Oberkörper zugefügt. Der Mann sei nach der Auseinandersetzung im Krankenhaus operiert worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Disput am Dienstagabend sei zunächst geschlichtet worden, dann sei es aber erneut zum Streit und zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen.

Tochter vorläufig festgenommen

Die Tochter wurde vorläufig festgenommen. Angaben zum Grund der Auseinandersetzung, zur Tatwaffe und zum Alter der Beteiligten machte die Polizei nicht. Es handele sich um eine erwachsene Frau, hieß es lediglich.