Tierschützer kritisieren Hundefleisch-Festival in Westafrika

Togo. Im afrikanischen Togo gerät das sogenannten “Evala Dog Meat”-Festival in starke Kritik. Hunde werden dort für ein jährlich stattfindendes Ritual getötet und gegessen, um junge Männer leistungsfähiger zu machen. Wie die Tierschutzorganisation “Fight Dog Meat” berichtete, gipfele das Festival in Wettkämpfen verschiedener Stämme aus mehreren Regionen des Landes.

Die Teilnahme sei für junge Männer in Togo verpflichtend - der Wettkampf im Zuge des “Evala”-Festivals diene als Übergang der über 18-Jährigen von der Jugend ins Erwachsensein. Um sich als vollwertige Mitglieder der Gemeinschaft zu erweisen, würden sich die Teilnehmer drei Jahre lang auf das Initiationsritual vorbereiten. In der ersten Woche des Fests würden sich schließlich, laut “Fight Dog Meat”, tausende junge Männer in Isolation begeben um sich sieben Tage lang von Hundefleisch zu ernähren. Anschließend beginnen die Kämpfe, bei denen es Vorschrift sei, dass die Teilnehmer vor jedem Duell einen Hund töten und sich den Körper mit dem Tierfett einreiben, um dem Gegner einen festen Griff zu erschweren.

“Evala”-Teilnehmer essen Hundefleisch

Hinter dem Töten und Essen von Hunden während des Festivals stecke der Glaube, dass mit dem Fleisch auch besondere Fähigkeiten aufgenommen werden, die dem Wettkämpfer einen Vorteil gegenüber seinem Gegner beschaffen. So wird in dem Bericht von “Fight Dog Meat” herausgestellt, dass die jungen Männer hoffen, mit dem Fleisch die Attribute des getöteten Tiers, zum Beispiel Loyalität, Mut, Intelligenz, Stärke oder Ausdauer auf sich selbst zu übertragen.

Wie die Tierschutzorganisation betonte, handele es sich dabei um einen Irrglaube, der jährlich Tausenden Hunden das Leben koste. In Togo sei das Festival allerdings beliebter denn je: Das “Evala” werde sogar zunehmend zu einer lukrativen Einnahmequelle für Business- und Marketing-Netzwerke. Junge Männer könnten sich darüber hinaus kaum der Teilnahme entziehen. Wer nicht an dem Ritual teilnehme, werde von der eigenen Familie und der Gemeinschaft ausgeschlossen.