Tierquälerei: Unbekannte quälen Pferd zu Tode mit Schnitten an Bauch und Ohr

Recklinghausen. Passanten haben auf einer Weide in Nordrhein-Westfalen ein totes Pferd entdeckt, welches schwere Misshandlungen aufwies.

Nach Angaben der Polizei haben Unbekannte das Tier in Dorsten-Holsterhausen offenbar zu Tode gequält. Die Stute, die am Samstag entdeckt wurde, habe unter anderem schwere Schnittverletzungen am Unterbauch und am Ohr aufgewiesen, sagte ein Sprecher.

Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise zur Tat.