Tierquäler nageln Eichhörnchen an Baum – Peta setzt Belohnung für Hinweise aus

Anzeige

Anzeige

Bad Liebenwerda. Ein unglaublicher Fall von Tierquälerei bewegt seit vergangener Woche die kleine Stadt Bad Liebenwerda in Brandenburg. Unbekannte haben dort ein Eichhörnchen an einen Baum genagelt.

Eine Facebook-Nutzerin hatte am Mittwoch die schreckliche Entdeckung gemacht und auf ihrem Profil ein Foto davon gepostet – mittlerweile ist der Beitrag im sozialen Netzwerk allerdings nicht mehr verfügbar.

ZUM THEMA Tierquäler nageln Eichhörnchen an Baum

Tier soll bei der Tat noch gelebt haben

Bei der Suche nach dem oder den Tätern schaltet sich nun auch die Tierschutzorganisation Peta ein. Die Zeugin habe Kratzspuren am Baum entdeckt, schreibt Peta in einer Pressemitteilung, daher habe das Tier mutmaßlich noch gelebt, als es an den Baum genagelt wurde. Eine weitere Zeugin habe das Eichhörnchen rund zwei Stunden später nicht mehr auffinden können.

„Sollte der Täter das Eichhörnchen bei lebendigem Leib an den Baum genagelt haben, so muss er gefunden und zur Rechenschaft gezogen werden“, sagt Judith Pein von Peta. „Wir fordern außerdem harte Strafen für Tierquäler, um eine abschreckende Wirkung zu erzielen.“

1000 Euro für Hinweise

Anzeige

Die Organisation setzt eine Belohnung von 1000 Euro für Hinweise auf den oder die Täter aus. Zeugen können sich telefonisch unter (0711) 8605910 oder per E-Mail an whistleblower@peta.de bei der Tierschutzorganisation melden – auch anonym.

RND/jst