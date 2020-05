Von Löwen in Zoo angefallen: Tierpflegerin schwebt in Lebensgefahr

Anzeige

Sydney. Eine Tierpflegerin in einem australischen Zoo ist von zwei Löwen in deren Gehege angefallen und lebensgefährlich verletzt worden. Eine Rettungssanitäterin, die in den Shoalhaven-Zoo nördlich von Sydney gerufen wurde, sprach von einer erschütternden Szenerie. Die 35-Jährige habe schwere Verletzungen an Hals und Kopf erlitten. "Das war einer der schlimmsten Einsätze, die ich erlebt habe" sagte Faye Stockman. "Absolut grauenvoll."

Der Zoo ist wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Der Polizist Greg Moore sagte, zwei männliche Löwen seien kurz nach dem Zwischenfall unter Kontrolle gebracht worden. Es sei noch nicht entschieden, ob sie getötet werden.