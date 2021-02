Tierische Einsätze in Mülheim: Reh steckt in Tor fest – Feuerwehr wärmt Fuß eines Reihers

Anzeige

Mülheim. Ein zwischen Gitterstäben feststeckendes Reh hat in Mülheim an der Ruhr einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Das Tier habe sich am Freitagvormittag nicht mehr selbst aus dem Tor befreien können, erklärten die Einsatzkräfte. Zwei Feuerwehrleute hüllten das Reh in Decken und drückten die Gitterstäbe mit einem Spreizer auseinander. Das Tier habe sich lediglich eine leichte Verletzung am Ohr zugezogen und nach Rücksprache mit dem Jagdpächter freigelassen werden können.

Kurz danach wurde die Feuerwehr zu einer weiteren Tierrettung gerufen: Der Fuß eines Fischreihers war demnach mit Eis überzogen. Durch die warmen Handschuhe eines Feuerwehrmannes sei das Eis aufgetaut worden. Der Reiher kam in eine Tierklinik.