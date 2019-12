Tierheim entsetzt: Hamster in Plastiktüte durch Briefkastenschlitz gestopft

Anzeige

Mainz. Immer wieder passiert es zur Urlaubszeit: Besitzer setzen ihre eigentlich geliebten Haustiere aus oder geben sie im Tierheim ab. Doch ein Fall, der sich am Wochenende vor Weihnachten im Mainzer Tierheim abgespielt hat, endete besonders brutal - und tödlich für einen kleinen Hamster. Das Tier wurde in einer Plastiktüte durch den Briefkastenschlitz des Tierheims gestopft und starb vermutlich an seinen Verletzungen.

Der Facebook-Post des Tierheims löste tausende Reaktionen aus. So heißt es da: "Das letzte Mal vor Weihnachten die Post aus dem Briefkasten holen und dann kommt das blanke Entsetzen, Fassungslosigkeit, purer Hass. Ein gewissenloser Mensch, wobei man sowas nicht mehr als Mensch bezeichnen sollte, eher empathielose, abartige Kreatur (sorry wegen der Ausdrucksform), hat uns einen Hamsterbub in einer Plastiktüte in den Briefkasten geworfen." Wie lange das Tier bereits im Briefkasten saß, können die Pfleger nicht sagen, da der Briefkasten sonntags nicht geleert wird - entdeckt wurde der Hamster am Montag.

Emotionaler Post des Tierheims Mainz

"Der Kleine war eisig kalt, zu schwach um die Äuglein zu öffnen, kaum noch hörbarer Herzschlag, hat aber noch ganz schwach geatmet", beschreibt das Tierheim den schlechten Zustand des Tieres. "Er hatte wahrscheinlich von dem „durchquetschen“ in den engen Briefkastenschlitz noch einige Serienfrakturen erlitten." Die Pfleger hätten direkt alles gemacht, um das Leben des Hamsters zu retten. Zwischendurch sah es sogar so aus, als wenn der auf "Miracolo" (Wunder) getaufte Hamster wieder auf die Beine komme - er öffnete die Augen. Doch dann sei es dem Tier wieder schlechter gegangen, bis "Miracolo" verstarb. Mehr als 3000 entsetzte Reaktionen gibt es bereits unter dem Post.

Tierheim weist auf seine Angebote hin - anonyme Abgabe ohne Tierquälerei möglich

Das Tierheim weist auch daraufhin, dass Menschen, die ihre Tiere loswerden wollen, das auch auf bessere Art und Weise machen können: "Und nochmal für „solche Menschen“, das Tierheim nimmt keine Abgabegebühren, gerade aus dem Grund damit sowas nicht passiert! Auch ist das Tierheim z.B. für die Feuerwehr 24 Stunden zugänglich, d. h. der Kleine hätte es überlebt! Eine Kiste vor der Tierheimtür, ein Hinweis am Briefkasten hätte auch sein Leben retten können!"

RND/hsc