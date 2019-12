Tief „Wilfried“: Sturmflut an der Nordseeküste erwartet

Anzeige

Hamburg. Sturm und Regen durch Tief „Wilfried“ haben am Sonntag die Pegelstände an der nordfriesischen Küste steigen lassen. „Es könnte auch das Elbgebiet eine Sturmflut bekommen“, sagte Thorger Brüning vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH).

In Nordfriesland konnten nach Angaben des Wissenschaftlers Pegelwerte von bis zu zwei Meter über dem mittleren Hochwasser erwartet werden; im Elbgebiet waren Pegelstände bis zu 1,50 Metern über dem mittleren Hochwasser möglich. „Das passiert schon mehrfach im Jahr“, erklärte Brüning. Viele Maßnahmen müsse man deshalb nicht treffen. Es handle sich um eine „kleine Sturmflut“, sagte er. „Wenn die Ebbe kommt, geht auch die Sturmflut wieder“.

Ein stürmischer 3. Advent

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach gab am Sonntagmorgen eine Starkwind-Warnung für die Nordseeküste heraus und sagte einen „stürmischen 3. Advent“ für ganz Deutschland vorher. Der Südwestwind sollte im Tiefland stark böig, zeitweise auch stürmisch wehen. Einzelne Sturmböen wollte der DWD nicht ausschließen. „Diese starken Winde sollten zum Abend hin in den tiefen Lagen abnehmen“, sagte Josef Kantuzer vom DWD in Hamburg.

Auch im weiteren Verlauf der Woche bleibt das Wetter nach Angaben des DWD mild und unbeständig bei 10 Grad in Mittel- und Norddeutschland; im Süden des Landes erreichen die Temperaturen um die 15 Grad. „Es geht auf jeden Fall mit milden Temperaturen bis zum nächsten Wochenende weiter“, sagte Kantuzer.

RND/dpa