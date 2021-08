Tief „Nick“ bringt Wolken, Regen und kühlere Temperaturen nach Deutschland

Anzeige

Offenbach. Tief „Nick“ bringt in den kommenden Tagen herbstlich-kühles Wetter nach Deutschland. Die Temperaturmarke von 20 Grad Celsius wird nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach vom Donnerstag nur noch selten überschritten. Nachts sinken die Werte demnach auf bis zu 7 Grad Celsius ab, was für diese Jahreszeit vergleichsweise frisch sei.

Am Freitag bleibt es in Deutschland verbreitet stark bewölkt mit Schauern und einzelnen Gewittern. Nur im Südwesten gebe es häufig trockene und auch sonnige Abschnitte. Die Höchstwerte liegen tagsüber zwischen 15 und 20 Grad, nachts zwischen 7 und 13 Grad. Ein ähnliches Bild bietet sich am Wochenende. In den Alpen könnte in der Nacht zum Sonntag oberhalb von 1500 Metern sogar Schnee fallen.

Auch zu Beginn der kommenden Woche sei keine Wetteränderung in Sicht. „Schauer und einzelne Gewitter sorgen weiter für eher herbstlich anmutende Witterung“, sagte Meteorologe Felix Dietzsch.

Tief „Nick“, das kalte Meeresluft aus Skandinavien mit sich führt, lässt die Temperaturen bis nach Norditalien und den Ländern auf dem Balkan abkühlen, nachdem es dort wochenlang sehr heiß gewesen war. Allerdings sinken die Werte dort nicht ganz so tief wie in Deutschland, sondern liegen zwischen 25 und 30 Grad. Insbesondere am Samstag sind dort laut DWD teils kräftige Gewitter und Niederschläge möglich.