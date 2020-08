Tief “Lynn” bringt weniger Wind, dafür im Süden Dauerregen

Anzeige

Offenbach. Weniger Wind, mehr Regen: Nach Abzug von Tief "Kirsten" beruhigt sich das Wetter in Deutschland zwar etwas. Der Süden des Landes muss sich aber wohl bis mindestens Sonntag auf Dauerregen einstellen. "Das kommende Wochenende fällt im Süden verbreitet ins Wasser", teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Donnerstag mit. Auch sonst bleibt es der Vorhersage zufolge wechselhaft.

Am Freitag bringt das herannahende Tief "Lynn" zunächst erst dem Nordwesten Deutschlands Regen und Gewitter. Später ziehen laut DWD über Baden-Württemberg, dann auch über Bayern kräftige Regenfälle auf. Die Temperaturen steigen auf maximal 20 bis 26 Grad.

Höchstwerte zwischen 18 und 24 Grad

Südlich der Donau bleibt es dem DWD zufolge auch am Samstag regnerisch. Sonst soll es zwar wechselnd bewölkt werden, aber meist trocken bleiben. Die Höchstwerte erreichen laut DWD 19 bis 24 Grad, bei Dauerregen wird es im Süden kühler.

Ähnliches gilt für Sonntag: Südlich des Mains soll es bei Dauerregen bleiben. Auch im Norden und Westen sind dann dem DWD zufolge Schauer sowie kurze Gewitter möglich. Nur im Osten bleibt es trocken. Die Höchstwerte erreichen 18 bis 24 Grad.