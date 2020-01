Tief “Lolita” bringt Sturm, Regen und Schnee zur Wochenmitte

Anzeige

Zur Wochenmitte bleibt es weiterhin ungemütlich in Deutschland. Wie der deutsche Wetterdienst "Wetterkontor" vorhersagt, kommt es in Süd- und Westdeutschland verbreitet zu Gewittern und Sturmböen. In großen Höhen ist auch Schnee möglich, der vorerst liegen bleibt.

Nasskaltes Wetter am Dienstag und Mittwoch

Am Dienstag bringt das Randtief "Lolita" stürmisches Wetter bei Temperaturen zwischen 4 bis 10 Grad über das norddeutsche Tiefland. In Süd- und Westdeutschland werden zudem Windböen von 80 bis 90 Stundenkilometern im Tiefland und Sturmböen von 100 bis 120 Stundenkilometern auf den Bergspitzen erwartet. Außerdem kommt es dort in den tiefliegenden Gebieten zu Gewittern, Schnee- und Graupelschauern.

"Der Mittwoch wird etwas weniger stürmisch, als der Dienstag", erklärt Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. "Die nasskalte Atlantikluft sorgt für ein kälteres Intermezzo mit Schauern und Schnee im Mittelgebirge." Auf 600 bis 700 Höhenmetern sei dann auch Schnee möglich. "Im Harz können die Skiliftbesitzer also zumindest in den nächsten Tagen auf Schnee hoffe, der auch liegen bleibt", so Schmidt. Die Höchsttemperaturen bewegen sich am Mittwoch zwischen 2 und 7 Grad.

Der Donnerstag wird laut Schmidt jedoch wieder milder, ab Mitte nächster Woche könnte erneut ein nasskaltes Wetter auf Deutschland zukommen.

RND/al