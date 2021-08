Thailand: Schweizerin auf Phuket getötet

Anzeige

Die thailändische Polizei untersucht den Tod einer Schweizer Staatsbürgerin auf der Insel Phuket. Die teilweise bekleidete Leiche der Frau wurde am Donnerstag in einem entlegenen Teil der Insel in einer Felsspalte in der Nähe eines Wasserfalls gefunden, wie thailändische Medien berichtete. Persönliche Dokumente, die in der Nähe entdeckt wurden, zeigten, dass sie 57 Jahre alt war.

Die genauen Todesumstände waren unklar. Der thailändische Außenminister kontaktierte jedoch nach Angaben eines Ministeriumssprechers die Schweizer Botschaft und übermittelte sein Beileid „zum Mord an einer Schweizerin in Phuket“. Die Gouverneur von Phuket sicherte umgehende Ermittlungen und eine Autopsie zu. Das Schweizer Außenministerium teilte mit, das Opfer sei noch nicht eindeutig identifiziert. Die Schweizer Botschaft in Bangkok stehe in Kontakt mit den thailändischen Behörden.