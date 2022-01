Ölteppich: Tropischer Sandstrand im Golf von Thailand verschmutzt

Am Strand Mae Ramphueng in der Provinz Rayon wird mit Öl verschmutztes Material eingesammelt. Um die Ausbreitung des Öls einzdämmen, waren zuvor spezielle Textilien ausgebracht worden, die es aufsaugen. Nach offiziellen Schätzungen waren am 25. Januar rund 50 000 Liter Rohöl aus einem Leck in einer Unterwasser-Pipeline der Star Petroleum Refining Company im Golf von Thailand ins Meer gelaufen. Nun hat ein Ölteppich die Küste der bei Touristen beliebten thailändischen Provinz Rayong erreicht. © Quelle: Athens Zaw Zaw/dpa