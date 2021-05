Todesstrafe: Texas richtet verurteilten Mörder hin

Anzeige

Anzeige

Huntsville. Ein Texaner ist wegen des Mordes an seiner 83-jährigen Großtante hingerichtet worden. Quintin Jones erhielt am Mittwochabend in einem Gefängnis die Giftspritze. Bei der Hinrichtung in Huntsville waren keine Zeugen der Presse vor Ort. Eigentlich hätten Reporter der Nachrichtenagentur AP und der Zeitung „The Huntsville Item“ dabei sein sollen. Sie wurden aber nicht von einem Büro auf der anderen Straßenseite von der Haftanstalt zur Hinrichtung begleitet. Warum, war zunächst unklar.

Damit war der 41-jährige Jones der erste Häftling seit der Wiederaufnahme des Vollzugs der Todesstrafe in Texas 1982, der ohne Zeugen der Presse hingerichtet wurde. Er wurde der Tötung seiner Großtante 1999 beschuldigt. Die Staatsanwaltschaft warf Jones vor, das Opfer mit einem Schläger in dessen Haus erschlagen zu haben und diesem dann 30 Dollar für den Kauf von Drogen gestohlen zu haben, nachdem sich die Großtante geweigert habe, ihm Geld zu leihen. Familienangehörige von ihr hatten beantragt, dass die Todesstrafe nicht ausgeführt werde.