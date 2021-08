Testzentrumsbetreiber aus Mülheim in Untersuchungshaft

Anzeige

Mülheim/Ruhr. Der Betreiber zweier Corona-Testzentren in Mülheim an der Ruhr ist festgenommen worden und sitzt in Untersuchungshaft. Das bestätigte die zuständige Staatsanwaltschaft in Duisburg am Montag auf Anfrage. Der 42-Jährige stehe im Verdacht, bei den kassenärztlichen Vereinigungen mehr Tests abgerechnet zu haben als durchgeführt wurden.

Ähnlicher Fall in Bochum

Bereits am 29. Juli seien die beiden Einrichtungen in Mülheim und ein ebenfalls von dem Beschuldigten betriebenes Testzentrum in Neuss wegen des Verdachts des Abrechnungsbetrugs durchsucht worden. Der zuständige Richter habe danach einen Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Die Testzentren wurden von den Behörden geschlossen. Die Ermittlungen gegen den Betreiber dauern an. Zuvor hatte die „WAZ“ berichtet.

Bereits seit Juni wird wegen ähnlicher Vorwürfe gegen eine Betreiberfirma mit Sitz in Bochum ermittelt, die bundesweit zahlreiche Testzentren betrieb und schließen musste. Zwei Verantwortliche des Unternehmens sitzen in Untersuchungshaft, die Ermittlungen leitet die Bochumer Staatsanwaltschaft.