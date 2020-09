Test verweigert: Seniorenheim kündigt kranker Corona-Demonstrantin

Anzeige

Itzstedt. Der Fall sorgt in sozialen Medien für Aufregung: In Itzstedt im Kreis Segeberg (Schleswig-Holstein) soll einer Mitarbeiterin eines Altenheims gekündigt worden sein, weil sie an den Corona-Demonstrationen in Berlin teilgenommen, sich anschließend krank gemeldet, einen Corona-Test aber verweigert haben soll. Das Seniorenheim bestätigte am Dienstag den „Lübecker Nachrichten“ (LN), dass die Kündigung erfolgt sei. „Die Kündigung gibt es“, sagte die Verwaltungsleiterin der Einrichtung.

“Sie haben sich heute mit Erkältung krank gemeldet. Auf ihrem Facebook-Account ist zu sehen, dass Sie am vergangenen Wochenende an einer Kundgebung gegen die Maskenpflicht in Berlin teilgenommen haben”, heißt es in dem Kündigungsschreiben vom Montag, das den “LN” vorliegt. Aufgrund der Corona-Pandemie habe man die Mitarbeiterin gebeten, einen Corona-Test zu machen. „Dieses haben Sie verweigert. Hiermit erhalten Sie Ihre fristlose Kündigung“, zitieren die LN aus dem Schreiben des Alten- und Pflegeheims Haus Itzstedt.

In den sozialen Medien hatte zuvor ein Foto der Kündigung für Diskussionen gesorgt. Nach LN-Informationen soll die betroffene Mitarbeiterin das Kündigungsschreiben selbst gepostet haben.

Unklar sei, ob die Kündigung arbeitsrechtlich wirksam ist, berichten die LN. Wolfram Dudda, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Lübeck, sagte gegenüber der Zeitung, er halte die Kündigung für „eher unwirksam“, weil die Krankmeldung am Montag nicht unbedingt etwas mit dem Besuch der Demonstration am Wochenende zu tun haben müsse.