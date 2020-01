Tesla kracht in Baumarkt: Kundin (76) stirbt unter Trümmern

Anzeige

Nortorf. Nach einem tödlichen Unfall mit einem Tesla in Schleswig-Holstein soll ein Gutachter der Staatsanwaltschaft die Ursachen klären. "Wir wollen wissen, ob möglicherweise ein technischer Defekt des Tesla-Unfallautos vorlag oder ein Eigenverschulden der Fahrerin", sagte Oberstaatsanwalt Axel Bieler am Mittwoch in Kiel der Deutschen Presse-Agentur.

Zu den offenen Fragen gehöre auch, ob das Fahrzeug des US-Herstellers teilautonomes Fahren ermöglicht habe. Bei dem Unfall an einem Baumarkt kam eine 76 Jahre alte Kundin ums Leben.

Fahrerin und Ehemann bleiben unverletzt

Laut Polizei war der Wagen am Dienstagnachmittag in den Eingang des Baumarkts in Nortorf (Rendsburg-Eckernförde) gefahren. Eine Tür zersplitterte, ein Container mit Blumen wurde in den Vorraum geschoben, auch gestapelte Briketts und andere Waren stürzten um.

Helfer kümmerten sich um die 70-jährige Fahrerin und deren Ehemann im Auto - beide blieben unverletzt. Auch zwei Kunden, die von Briketts an den Beinen getroffen wurden, blieben weitgehend unverletzt. "Kurz darauf stellte man jedoch fest, dass sich unter den Trümmern noch eine weitere Person befand. Dabei handelte es sich um die 76-Jährige", teilte die Polizei mit.

RND/dpa