Temperaturen fallen um 18 Grad: Griechenland bereitet sich auf Kälteeinbruch vor

Athen. Quasi über Nacht sollen die Temperaturen in Nordgriechenland am Samstag um bis zu 18 Grad fallen. In der nordgriechischen Stadt Kozani erwarten die Meteorologen dann minus zwei Grad und starken Schneefall. Auch im Rest des Landes bereiten sich die Menschen auf die Kaltwetterfront „Medea“ vor, die zuvor Mitteleuropa fest im Griff hatte und jetzt nach Griechenland gelangt. Dort herrschten in den vergangenen Tagen noch angenehme 15, stellenweise sogar 20 Grad und Sonnenschein.

Zusätzlich zum Temperatursturz wird vor starken Stürme und Regenfällen gewarnt. In Teilen des Landes soll es stark schneien. Bei der griechischen Wetterbehörde EMY heißt es, dass sogar in der Hauptstadt Athen Schnee fallen könnte, was selten ist. Den Meteorologen zufolge soll die Eiseskälte gut eine Woche lang anhalten.