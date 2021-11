Wenn 110 und 112 nicht funktionieren: So erreichen Sie den Notruf trotzdem

Anzeige

Wer die Nummern 110 oder 112 in sein Telefon tippt, benötigt in der Regel Hilfe – und das möglichst schnell. Fällt der Notruf aus, wie am Donnerstag in mehreren Bundesländern passiert, wissen sich in Not Geratene häufig nicht zu helfen. Dabei gibt es eine Notruf-App und alternative Nummern, über die auch im Falle eines Ausfalls der Notrufnummern Hilfe organisiert werden kann.

Nora: die Notruf-App der Länder

Zum einen gibt es die App Nora – die offizielle Notruf-App der Länder. Eigentlich soll sie hauptsächlich Menschen mit Sprach- und Höreinschränkungen den Notruf ermöglichen, bei Bedarf kann sie aber auch von Menschen ohne Einschränkungen genutzt werden.

Nutzerinnen und Nutzer müssen sich nach dem Herunterladen der App zunächst registrieren. Dazu werden lediglich Handynummer und Name benötigt. Optional können weitere persönliche Angaben wie etwa zu Vorerkrankungen und Alter und Geschlecht hinterlegt werden. Tritt ein Notfall ein, müssen Betroffene in der App ihren aktuellen Standort sowie die Art des Notfalls angeben. Anschließend kann der Notruf dann abgesetzt werden.

App am Donnerstag für viele nicht erreichbar

Aufgrund des großen Interesses an der App, konnten viele die Anwendung am Donnerstag allerdings nicht herunterladen. „Um die hohe Nachfrage verarbeiten zu können, sind Arbeiten an der Infrastruktur für das Notruf-System nötig geworden. Deshalb ist die App vorläufig nicht über die App Stores, sondern nur über unseren Support erhältlich“, hieß es dazu auf der Website.

Wer die App aber bereits auf seinem Smartphone installiert hatte, konnte auch am Donnerstag darüber Notrufe absetzen. Wie auf der Website zu lesen ist, soll die Applikation aber auch für alle anderen bald wieder in den App Stores zur Verfügung stehen.

Nummer der örtlichen Polizei oder Feuerwehr wählen

Ansonsten können Hilfesuchende auch über die Nummern der örtlichen Polizei oder Feuerwehr einen Notruf absetzen. Die Nummern sind sowohl im Telefonbuch als auch im Internet zu finden und unterscheiden sich von Stadt zu Stadt. Wer die seinem Wohnort entsprechende Nummer anruft, wird anschließend umgehend an die Leitstelle weitervermittelt.

Im besten Fall ist die Rufnummer bereits in den Kontakten abgespeichert, damit in einer Notsituation keine Recherchearbeit mehr nötig ist, sondern umgehend Hilfe angefordert werden kann.

Auch der ärztliche Bereitschaftsdienst hilft weiter

In dringenden, aber nicht lebensbedrohlichen Situationen, hilft außerdem der ärztliche Bereitschaftsdienst weiter – dieser ist unter der Nummer 116117 erreichbar. Wenn es der gesundheitliche Zustand dem Anrufer nicht ermöglicht, eine Praxis in seiner Nähe aufzusuchen, sucht ihn der ärztliche Bereitschaftsdienst zuhause auf. Der Dienst versorgt nicht nur Privat-, sondern auch Kassenpatienten.