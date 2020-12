Telefonbetrüger will Seniorin angeblichen Corona-Impfstoff „sofort verabreichen“

Anzeige

Elze. Wertgegenstände gegen eine Dosis Covid-19-Impfstoff - mit dieser Masche hat ein Telefonbetrüger versucht, eine 88-Jährige in Elze (Kreis Hildesheim in Niedersachsen) zu bestehlen. Der Anrufer gab vor, mit einem Impfstoff gegen Covid-19 bei der Frau vorbeikommen und ihr direkt verabreichen zu wollen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Die 88-Jährige willigte demnach ein, aber ihr 92 Jahre alter Mann reagierte skeptisch. Ein Anruf bei der Krankenkasse habe ergeben, dass es sich vermutlich um einen Betrug handle. Der Mitarbeiter habe dem 92-Jährigen geraten, die Polizei zu verständigen. Diese bat Bürgerinnen und Bürger, ihre älteren Angehörigen über derartige Betrugsversuche zu informieren.