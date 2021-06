Teenager fahren gestohlenen BMW in Parkhaus zu Schrott

Anzeige

Hannover. Die Polizei in Hannover sucht nach vier Jugendlichen, die etwa 17 bis 18 Jahre alt sein sollen. Sie hatten einen vor rund drei Wochen gestohlenen 3er-BMW mit einem später gestohlenen Nummernschild in einem Parkhaus zu Schrott gefahren. Wie die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (HAZ) berichtet, haben Zeugen beobachtet, wie die vier Teenager aus dem kaputten Auto stiegen und flüchteten. Laut der Zeitung könnte es sich um sogenannte „Crashkids“ handeln, die den BMW womöglich absichtlich gegen den Pfeiler steuerten.

Teenager fahren gestohlenen BMW gegen einen Pfeiler

Der Fahrer habe den Wagen „mit voller Wucht frontal gegen einen massiven Pfeiler“ im Parkhaus des Ihme-Zentrums, einem weitestgehend leerstehenden Büro-, Wohn- und Einkaufkomplex, gesetzt, zitiert die „HAZ“ eine Polizeisprecherin. Der Sachschaden liegt bei rund 4000 Euro. Zeugen, die die Teenager beobachtet hatten, konnten diese offenbar konkret beschreiben. Die Polizei suche nun nach vier jungen Männer, allesamt von schmaler Statur, dunklen Haaren sowie dunklem Teint.

Das Auto war vor rund drei Wochen in einem anderen Stadtteil Hannovers gestohlen worden. Einbrecher stiegen in eine Lagerhalle ein, in der der Schlüssel des Autos aufbewahrt wurde. Mit diesem konnten sie den 20 Jahre alten, gepflegten BMW starten. Etwa zehn Tage später wurde wieder in einem anderen Stadtteil die Kennzeichen eines abgestellten Mazdas gestohlen – diese waren am gestohlenen BMW angebracht, der nun zu Schrott gefahren wurde.