Um Hodenkrebs frühzeitig zu erkennen: Krankenkasse wirbt mit einem Porno

Hamburg. Wenn es darum geht, das noch immer unpopuläre Thema der Krebsvorsorge einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, ist der Techniker Krankenkasse (TK) ein echter Coup gelungen. Zumindest sorgt aktuell ein Videoclip für Aufsehen. Mit Hilfe der Pornodarstellerin Anny Aurora wurde ein Film gedreht, der an einen Porno erinnert – in zwei Varianten.

Die Version für Erwachsene zeigt die TK natürlich nicht. Aber auch mit der jugendfreien Variante wirbt die TK für mehr Sensibilität von Männern gegenüber Hodenkrebs. Anny Aurora führt dabei anhand einer Attrappe vor, wie sich Männer abtasten können. „Am besten kannst du die Untersuchung nach einer warmen Dusche oder einem warmen Bad machen, weil dort die Haut des Hodensacks am meisten entspannt und die Hoden am besten zu fühlen sind“, rät die Darstellerin.

TK-Sprecherin: „Wir wollen den Männern dort begegnen, wo sie sind“

Doch wie ist die Krankenkasse auf diese Idee gekommen? Maike Bongartz von der TK erklärte gegenüber RTL: „Um das Ganze locker verpackt rüberzubringen und um dort stattzufinden, wo unsere Zielgruppe ist. Wir verstehen uns als Gesundheitspartner. Wir wollen den Männern dort begegnen, wo sie sind.“

Ebenfalls gegenüber RTL mahnte Urologe Professor Klaus-Peter Dieckmann von der Asklepios Klinik in Hamburg-Altona: „Es ist ganz klar: Wenn ein Hodentumor noch sehr klein ist, dann hat er meist noch nicht gestreut und man kann ihn viel besser behandeln, als wenn er faustgroß ist. Dann ist die Heilung schon schwieriger.“

Während Prostatakrebs eher ältere Männer treffe, erkranken an Hodenkrebs meistens Männer zwischen 20 und 45 Jahren. Deswegen sollten sich Männer einmal pro Monat abtasten. „Die jüngeren Männer, die fühlen sich so stark und so jung – die gehen nicht zur Vorsorge und denken gar nicht daran, dass sie krank werden können. Das ist leider eine Erfahrung, die wir immer wieder machen.“