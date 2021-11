Taxifahrer nach Detonation von Liverpool: Wunder, dass ich lebe

Anzeige

Liverpool. Eine Woche nach der Sprengstoffexplosion in einem Taxi in Liverpool hat sich der Fahrer zu Wort gemeldet. „Es fühlt sich wie ein Wunder an, dass ich am Leben bin, und ich bin dankbar, dass niemand anders bei dieser grausamen Tat verletzt wurde“, zitierten britische Medien am Sonntag aus einer Mitteilung von Taxifahrer David Perry. Gemeinsam mit seiner Frau Rachel danke er der Öffentlichkeit für ihre „unglaubliche Großzügigkeit“ und ihre zahlreichen Wünsche.

„Wir sind völlig überwältigt“, hieß es in der von der Polizei verbreiteten Botschaft. „Ich benötige nun Zeit, um zu verarbeiten, was geschehen ist und um mich psychisch und physisch zu erholen. Bitte seid freundlich, vorsichtig und bleibt sicher.“

Taxifahrer David Perry und seiner Frau Rachel. © Quelle: Gmp/PA Media/dpa

Perrys Taxi war am 14. November vor einer Frauenklinik in Liverpool explodiert, Perry entkam leicht verletzt. Bei der Detonation war der Fahrgast des Taxis ums Leben gekommen. Die Polizei geht davon aus, dass er die Bombe gebaut hatte und bei sich trug. Sie hat den Vorfall als Terrorattacke eingestuft.