Tausende flüchten vor Waldbränden in Kalifornien - Dutzende Häuser zerstört

Anzeige

Anzeige

San Francisco. Wegen zahlreicher Waldbrände sollen Tausende Anwohner in der Region rund um die kalifornische Metropole San Francisco ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Polizei und Feuerwehr gingen am Mittwoch vor Sonnenaufgang in der Stadt Vacaville von Haus zu Haus, um Einwohner zu warnen. Mindestens 50 Gebäude seien durch die Flammen zerstört und 50 weitere beschädigt worden, teilte die Feuerwehr mit. Vier Menschen seien verletzt worden. Vacaville hat etwa 100.000 Einwohner und liegt zwischen San Francisco und Sacramento. Über San Francisco hing eine Rauchwolke.

In ganz Kalifornien wüten derzeit fast 40 Waldbrände, eine Hitzewelle dauert seit zwei Wochen an. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Flammen sich durch Wohnhäuser fraßen und dicke Asche in einer ländlichen Gegend nahe des Highways Interstate 80 herunterkam.

Anwohner fliehen zu Fuß vor dem Feuer

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Anwohnerin Diane Bustos sagte im Sender KPIX-TV, sie und ihr Mann hätten zu Fuß vor dem Feuer fliehen müssen, nachdem ihr Auto abgebrannt sei. "Ich hatte all diese Flammen auf mir und ich habe meinen Schuh verloren, aber ich habe es geschafft. Gott hat mich gerettet." Die Zeitung "Vacaville Reporter" meldete, viele Anwohner hätten nachts gegen halb drei Anrufe bekommen, sie müssten ihre Wohnungen und Häuser verlassen.

In den weiter südlich liegenden Bezirken San Mateo und Santa Cruz wurden etwa 22.000 Menschen zum Verlassen ihrer Wohnungen aufgefordert. Der Sprecher der kalifornischen Feuerwehr, Jonathan Cox, sagte, das Feuer in den zwei Bezirken sei „sehr aktiv“ und eine ernste Gefahr für die öffentliche Sicherheit.

Notstand für Kalifornien ausgerufen

Die für ihren Weinanbau bekannten Bezirke Napa und Sonoma hatten ebenfalls mit Feuern zu kämpfen. Dort waren Tausende Wohnhäuser und Geschäfte in Gefahr. Vor drei Jahren war es dort bei einer verheerenden Brandserie zu Todesopfern gekommen.

Am Dienstag hatte Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom den Notstand für den gesamten Staat ausgerufen.