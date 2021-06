Taucher wird von Buckelwal verschlungen und überlebt

Anzeige

Cape Cod. Buckelwale sind riesige Meeressäuger, bis zu 18 Meter lang. Kann schon mal passieren, dass ein solcher Gigant etwas aus Versehen verschluckt. Oder jemanden. Etwa einen Hummertaucher.

Solches geschah am vorigen Freitag um 8 Uhr morgens (Ortszeit) bei Cape Cod im US-Bundesstaat Massachusetts, wie die „Bild“-Zeitung in ihrer Onlineausgabe berichtet. Der 56-jährige Michael Packard war von seinem Boot gesprungen, um nach Hummern zu tauchen. In elf Metern Tiefe begegnete ihm ein Buckelwal. Der ihn sogleich verschlag.

„Plötzlich fühlte ich einen groben Stoß. Und das Nächste, was ich erlebte, war völlige Dunkelheit. Ich war komplett drin“, so der Taucher, der zunächst dachte, von einem Weißen Hai gefressen zu werden, aber schnell bemerkte, dass das Tier, dessen „Beute“ er wurde, keine Zähne hatte. Dennoch machte Packard sich keine Hoffnungen auf ein Überleben. Sein Gedanke: „Ich bin tot.“

Der Wal schleuderte Packard zurück ins Wasser

Nicht einmal eine Minute später jedoch schoss der Buckelwal zur Wasseroberfläche. Der seltsame „Happen“ schien ihm Unbehagen zu bereiten. Das Tier habe seinen Kopf von Seite zu Seite geworfen. Mit einem Mal wurde Packard herausgeschleudert, wie Josiah Mayo, ein Mitglied seiner Besatzung, bestätigte.

Mayo holte Packard ins Boot, der Wal verschwand wieder im Meer. Der Gerettete wurde zur Sicherheit ins Krankenhaus gebracht.