Tauber Mann verklagt Pornhub, weil die Sexvideos keine Untertitel haben

Ein Nutzer aus den USA verklagt "Pornhub“ auf Schadensersatz – wegen Diskriminierung von Behinderten, berichtet die Seite "TMZ". Der Kläger Yaroslav Suris sei taub und gebe an, er bekomme den Dialog in den Videos nicht mit, weil die Sexfilm-Plattform keine Untertitel bereitstellte.

Laut seiner Klage vor dem Obersten Gerichtshof von Los Angeles hatte sich Suris eine Premium-Mitgliedschaft gekauft und sich Filme wie "Daddy 4K“ und "Sexy Cop bringt Zeugin zum Reden“ angeschaut. Die Handlung sei ihm dabei aber versagt geblieben, weil er dem Dialog nicht habe folgen können. Da das seiner Meinung nach gegen den "Americans with Disabilities Act" verstößt, will er nun für sich und alle anderen hörgeschädigten Porno-Fans Gerechtigkeit erlangen - und zwar in Form von Untertiteln und einer Schadensersatzzahlung in noch ungenannter Höhe.

Inzwischen hat sich auch Pornhub-Chef Corey Price zu der Klage geäußert: "Normalerweise kommentieren wir keine laufenden Verfahren, aber wir möchten die Gelegenheit nutzen, um klar zu stellen, dass wir eine Rubrik mit Untertiteln haben."

RND/sin