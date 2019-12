Tauben mit Cowyboyhüten: Las Vegas steht vor einem Rätsel

Anzeige

Las Vegas. Ungewöhnlicher Anblick in Las Vegas: In der Stadt sind Tauben mit Mini-Cowboyhüten auf den Köpfen gesichtet worden. Nach Informationen der "New York Times" entdeckte ein Mann die merkwürdige Kopfbedeckung bei den Tieren, als er auf dem Weg zum Einkaufen war. Die Tauben pickten dort in der Nähe eines Müllcontainers wild umher. Der Mann sah sofort, dass zwei von ihnen Mini-Cowboyhüte auf dem Kopf hatten.

Bislang ist vollkommen unklar, wer und vor allem warum jemand den Tauben die Hüte angezogen hat. Der 26-jährige Lee äußert gegenüber der "New York Times" aber eine Vermutung: Eine Rodeo-Veranstaltung war in der Stadt, er vermutet eine Werbeaktion. Scott Kaniewski, Herausgeber der ProRodeo Sport News, stellte der Zeitung gegenüber umgehend klar, dass der Veranstalter mit der Aktion nichts zu tun habe. Auch die Polizei sieht keinen Grund zum Eingreifen. Zum jetzigen Zeitpunkt handele es sich um keine polizeiliche Angelegenheit, heißt es demnach.

Kurz nach der Veröffentlichung des Videos wurden aber auch Tierschützer auf die Aktion aufmerksam und baten Anwohner darum, nach den Tieren Ausschau zu halten. Mariah Hillmann, Gründerin der Organisation Lofty Hopes, die sich für den Schutz von Tauben einsetzt, gab an, dass wenige Tage nach der ersten Sichtung die Tiere ein zweites Mal aufgetaucht seien.

Unterdessen äußerten sich die Menschen im Internet besorgt um die Tiere. Sie fragten sich, wie die Hüte wohl an den Tieren befestigt worden sein. Befürchtet wurde vor allem die Verwendung von Klebstoff. Charles Walcott, ein Ornithologe der Cornell University, erklärte gegenüber der Zeitung, dass er nicht sonderlich besorgt sei. Stattdessen fände er die Tiere mit den Hüten "süß". Die Tiere würden herumlaufen, nach Futter picken und die Kopfbedeckung würde sie nicht stören, wird er weiter zitiert. "Sie sehen für mich aus wie glückliche Tauben." Er meint, dass die Hüte den Tieren sehr vorsichtig aufgesetzt worden seien. "Sie behindern nicht die Sicht der Tauben, wenn sie am Boden nach etwas picken", sagt er.

Um die Tiere dennoch von den Hüten zu befreien, könnten die Tiere nun eingefangen werden. Alternativ würde die Kopfbedeckung irgendwann von alleine abfallen, heißt es. Hillmann hat mit ihrem Team bereits Anwohner darum gebeten, Kontakt zu ihrer Organisation aufzunehmen, sobald die Tiere wieder entdeckt werden. Für die "Täter" hat sie trotzdem deutliche Worte übrig: "Menschen müssen die Hände von Tieren lassen." Es sei ihr Leben. Sie hätten das Recht, frei von Schaden zu leben.

RND/ce