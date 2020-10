“Tatort”-Star Felix Klare plant Riesenparty nach der Corona-Pandemie

Anzeige

München. Der Schauspieler Felix Klare (“Tatort Stuttgart”) will sein Preisgeld des Bayerischen Fernsehpreises nach dem Ende der Corona-Pandemie bei einer Party verpulvern. “Ich werde eine Riesenfete machen, wenn das alles hier vorbei ist, wenn der Spuk ein Ende hat. Ich habe ja 10.000 Euro dafür”, sagte der 42-Jährige in München, wo die Auszeichnungen am Mittwoch verliehen wurden.

Für seinen Part in dem ARD-Drama “Weil du mir gehörst” war er als bester Darsteller geehrt worden - bei einer kleinen Feier im Kaisersaal der Residenz.

Roter Teppich, großes Buffet und Promis in Abendgarderobe? Fehlanzeige, war die eigentlich im Mai geplante Gala doch wegen Corona abgesagt worden. Ein Umstand, den der "Tatort"-Schauspieler Klare zwar versteht, aber dennoch sehr bedauert: "Da kriegt man endlich mal so eine schöne Ehrung und dann ist das in so einem kleinen Rahmen, das ist schon sehr schade".