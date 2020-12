Täter von Trier tötete vier Menschen - womöglich psychische Erkrankung

Anzeige

Trier. Bei der Amokfahrt mit einem Auto in der Trierer Innenstadt sind nach neuen Erkenntnissen vier Menschen getötet worden. Das teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Das jüngste Opfer ist neun Monate alt, das älteste, eine Frau, 72 Jahre. Es gebe außerdem 15 Verletzte, darunter vier Schwerverletzte. Viele Menschen seien traumatisiert, sagte der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz am Abend bei einer Pressekonferenz. Es sei „in ganz ganz schlimmen Maße“ Menschen Leid zugefügt worden.

Oberstaatsanwalt Peter Fritzen sagte, es gebe bei dem Verdächtigen keine Anhaltspunkte für ein terroristisches Motiv. Womöglich liege bei dem Mann aber ein psychiatrisches Krankheitsbild vor. Ein Arzt habe den Mann begutachtet, es werde vermutlich ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben.

Die Staatsanwaltschaft ermittele wegen Mordes in vier Fällen. Bei der Festnahme sei der Mann alkoholisiert gewesen, ein Test habe 1,4 Promille ergeben. Der 51-Jährige, ein Deutscher, habe zuletzt keinen festen Wohnsitz gehabt und habe in seinem Auto gewohnt. Das Auto sei dem Täter überlassen worden, sagte Franz-Dieter Ankner, Polizeivizepräsident von Trier am Dienstag, er sei nicht der Halter gewesen. Eine verwandtschaftliche Beziehung gebe es nicht, bei der Person handle es sich offenbar um einen Bekannten.

„Es ist der schwärzeste Tag der Stadt Trier nach dem Zweiten Weltkrieg“

Oberbürgermeister Wolfram Leibe sagte: „Ich bin zutiefst erschüttert, die ganze Stadt ist erschüttert. Es ist schrecklich, wie viele Tote wir haben, wie viele Schwerverletzte wir haben.“ Es seien rund 700 Helfer im Einsatz gewesen. Es sei nicht selbstverständlich, dass der Täter nach wenigen Minuten gefasst werden konnte. Unter den vier Toten sei ein neun Monate altes Baby. „Es ist der schwärzeste Tag der Stadt Trier nach dem Zweiten Weltkrieg“, sagte Leibe. Ein Mann, der in Trier geboren worden sei, habe Trierer getötet. „Ich will wissen, warum so jemand etwas tut“, sagte der Oberbürgermeister.

Der 51-Jährige hatte am Dienstagnachmittag mit einem Sportgeländewagen in der Innenstadt von Trier offenbar wahllos Menschen überfahren. Er sei „Zickzacklinien“ gefahren, um gezielt Leid zuzufügen, sagte Innenminister Lewentz. Der Mann saß nach derzeitigem Ermittlungsstand alleine im Fahrzeug gewesen. Er sei „vier Minuten nach dem Ersthinweis“ festgenommen worden, sagte Lewentz.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sprach am Abend von einem „schlimmen und schrecklichen Tag“, ein Baby sei aus dem Leben gerissen worden.