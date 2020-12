Tanzende Bären finden Zuflucht in Jordanien

Anzeige

Die Pein hat ein Ende. Zwei erkrankte Braunbären erhalten nach Jahren der Vernachlässigung in einem Zoo in Pakistan eine neue Heimat in Jordanien. Die beiden sogenannten Isabellbären, die zum Tanzen dressiert wurden, sind die letzten Tiere, die aus dem berühmt-berüchtigten Marghazar-Zoo in Islamabad in Sicherheit gebracht wurden.

Ende November war Kaavan, der als „einsamster Elefant der Welt“ Berühmtheit erlangte, von dort nach Kambodscha gebracht worden.

Wegen der fürchterlichen Missstände ordnete das Hohe Gericht in Islamabad die Schließung des Zoos an, der einst 960 Tiere beherbergte. Der Abtransport der beiden Isabell- oder Himalaya-Bären Suzie und Babloo fandam Mittwoch statt, wie Amir Khalil von der Tierschutzorganisation Vier Pfoten sagte. Der Tierarzt hatte auch den Elefanten Kaavan monatelang umsorgt, bevor er nach Kambodscha geflogen werden konnte.

Die beiden 17-jährigen Bären werden mit Unterstützung der Stiftung von Prinzessin Alia, der ältesten Tochter des verstorbenen jordanischen Königs Hussein, in einem Tierschutzgebiet auf 1100 Meter Seehöhe untergebracht. Dadurch haben sie dort in etwa ähnliche Lebensbedingungen wie in ihrem natürlichen Lebensraum.

Der Zoo wurde jetzt endgültig geschlossen

Nachdem die beiden Bären weg sind, sei der Zoo endgültig geschlossen, sagte Khalil. Von den 960 Tieren, die es dort einst gab, seien 500 verschwunden. Keiner wisse wohin, sagte Khalil.