Tankstellen-Räuber erbeutet eine Schachtel Zigaretten

Hamburg. Ein Unbekannter hat eine Tankstelle in Hamburg-Wilstorf überfallen und eine Schachtel Zigaretten erbeutet. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, habe der Täter den 22-jährigen Angestellten am Freitagabend mit einem Messer bedroht und die Herausgabe der Zigaretten gefordert. Er sei mit der Schachtel Richtung stadtauswärts geflüchtet.

Der Unbekannte sei flüchtig. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.