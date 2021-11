Tankstellen-Hacker manipulieren Preise und verursachen Tausende Euro Schaden

Anzeige

Triptis. Extrem billig getankt werden konnte in der Nacht von Sonntag auf Montag an einer Tankstelle in Triptis (Saale-Orla-Kreis) - basierend auf eine Straftat. Grund für den „extrem reduzierten Preis“ pro Liter Kraftstoff ist wohl eine Computersabotage, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Unbekannte haben sich vermutlich ins Benutzerportal für Tankstellen eingehackt und so die Preise für Kraftstoff reduziert. Dem Tankstelleneigentümer entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Das Landeskriminalamt habe die Ermittlungen aufgenommen.