Tanklastzug im Libanon explodiert: 20 Todesopfer und dutzende Verletzte

Beirut. Bei der Explosion eines Tanklastzugs im Norden Libanons sind 20 Menschen in den Tod gerissen und Dutzende verletzt worden. Das teilte das libanesische Rote Kreuz am Sonntag mit. Am Ort der Explosion in dem Dorf Tleil hätten seine Teams 20 Leichen geborgen und 79 Personen evakuiert, die Verletzungen oder Verbrennungen erlitten hätten. Die Ursache der Explosion war zunächst unbekannt.

Verletzte wurden in mehrere Krankenhäuser gebracht

Der libanesische Gesundheitsminister Hamad Hassan appellierte an alle Krankenhäuser im Norden und in Beirut, Verletzte aufzunehmen. Die Regierung werde deren Behandlungskosten übernehmen. Libanon, dessen Wirtschaft am Abgrund steht, erlebt derzeit einen Treibstoffmangel, der auf Schmuggel, Horten und der Unfähigkeit der mittellosen Regierung zurückgeführt wird, Treibstoffe zu importieren.

Tleil ist vier Kilometer von der syrischen Grenze entfernt. Ob der Tanklastzug auf einer Schmuggelroute nach Syrien war, war zunächst nicht bekannt. In Syrien sind die Treibstoffpreise deutlich höher als im Libanon.

Der Treibstoffmangel gefährdet auch die medizinische Versorgung im Libanon. Das Medizinische Zentrum der Amerikanischen Universität in Beirut teilte am Samstag mit, es könnte in weniger als 48 Stunden gezwungen sein, wegen Brennstoffmangels zu schließen. Das würde das Leben von 55 Patienten an Beatmungsgeräten gefährden.